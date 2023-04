Na stretnutia s pápežom vycestujú do Maďarska mnohí slovenskí veriaci i biskupi

Pre TASR to potvrdili z Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Do Budapešti majú vycestovať zatiaľ traja biskupi. „Mali by ísť rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik, bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko a gréckokatolícky bratislavský pomocný biskup Milan Lach,“ priblížili z KBS.

Do hlavného mesta Maďarska sa tiež chystajú viaceré autobusy z Rožňavskej diecézy, a to napríklad z farností z Lučenca, Rimavskej Soboty či Fiľakova. „Na celoslovenskej úrovni, aj z dôvodu dostupnosti verejnej dopravy, neorganizujeme spoločnú cestu,“ spresnila KBS.

Dôležitá pre kňazov i laikov na stretnutie so Svätým Otcom je podľa KBS duchovná príprava. „K tej patrí aj pristúpenie k sviatosti zmierenia, čiže svätej spovedi. Vo viacerých spoločenstvách veriacich sa modlia za pápeža a jeho cestu k našim južným susedom,“ uviedli z KBS. Zároveň očakáva od pápeža slová, ktoré budú povzbudením vo viere a vzájomnej láske i pre nás na Slovensku.

V maďarskej Budapešti bude Svätý Otec od 28. do 30. apríla. Pápež František začne svoju zahraničnú cestu stretnutím s maďarskou prezidentkou Katalin Novákovou, premiérom Viktorom Orbánom a ďalšími vládnymi predstaviteľmi. V Bazilike svätého Štefana sa stretne s biskupmi, kňazmi, seminaristami, zasvätenými osobami a pastoračnými pracovníkmi. Počas svojej 41. zahraničnej apoštolskej cesty sa stretne aj s mládežou, chudobnými i utečencami. V nedeľu 30. apríla dopoludnia bude pápež František sláviť svätú omšu na Námestí Lajosa Kossutha vedľa budovy maďarského parlamentu.