Pokuta za nevhodné žarty: Toľko zaplatíte za zneužitie tiesňovej linky 158

Skutočnosť pripomína Policajný zbor Slovenskej republiky na sociálnej sieti.

Novelou zákona o integrovanom záchrannom systéme sa od začiatku apríla stalo číslo 158 tiesňovou linkou. To znamená, že po novom bude možné za zneužitie linky tiesňového volania 158 uložiť pokutu, a to až do výšky 1659 Eur, vysvetľuje polícia na sociálnej sieti.

Žarty zo zneužívania tiesňovej linky 158 a s ňou spojené zbytočné výjazdy môžu totiž stáť život toho, ktorý pomoc skutočne potrebuje.