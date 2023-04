Video: Raritný pohľad na cestách. Takéhoto srnca ste ešte nevideli

Manželskému páru z príznačne nazvaného kanadského ostrova Deer Island (v preklade „Srnčí ostrov“) sa podarilo zachytiť na kameru pohľad na jedinečného albínskeho srnca.

Hoci ide o zviera, ktoré možno v prírode pozorovať len vzácne, autorka videa tvrdí, že ich v danej oblasti videla už niekoľko. „Hovorí sa, že biely srnec prináša šťastie. Videla som ich už niekoľko, ale pre môjho manžela je to prvýkrát,“ tvrdí Kanaďanka v popise.

Albinizmus je vývojová porucha, ktorá podľa veterinára spôsobuje odlišnosť vo sfarbení. „Týchto albinotických zvierat sa vyskytuje veľmi málo, je to vzácnosť. Nemajú pigment ani v očiach. Keď na to zviera zasvietite v tme, má oči sfarbené do červena,“ uviedol odborník pre český denník iDnes.cz.

Veterinár dodal, že hoci albínskym srncom nehrozí vyhynutie kvôli predátorom, ohrozuje ich pravdepodobne geneticky oslabená plodnosť a tiež nevýhoda voči bežne sfarbeným srncom, ktoré sú pre samice atraktívnejšie.