Kupujete nový mobil? Ten starý ešte nepredávajte, môžete to neskôr oľutovať!

Nový mobil v rukách nám dodáva pocit uspokojenia a odhodlania zbaviť sa čím skôr toho starého, aby sme sa mohli plne venovať tomu lepšiemu. Ak ste ešte pred kúpou alebo krátko po nej predali svoje staré zariadenie, zoznamovanie sa s novým sa môže razom premeniť na nočnú moru.

Viete, prečo je dôležité nechať si starý mobil, až kým plne nastavíte ten nový?

Používate WhatsApp? Bez starého mobilu to nepôjde

Je len otázkou času, kedy obľúbená četovacia aplikácia zavedie avizovanú ochranu konta používateľov, v rámci ktorého je pri prechode na nové zariadenie potrebné schválenie identity na starom.

„Ak si potrebujete preniesť účet WhatsApp do nového zariadenia, chceme mať istotu, že ste to naozaj vy,“ uvádza WhatsApp na svojom blogu. „Preto vás odteraz v starom zariadení v rámci doplnkovej bezpečnostnej kontroly môžeme požiadať, aby ste potvrdili, že to naozaj chcete urobiť. Vďaka tejto funkcii sa hneď dozviete, keď sa váš účet do iného zariadenia pokúsi preniesť niekto neoprávnený.“

Problémom sú aj autentifikačné aplikácie

Často používaná autentifikačná aplikácia Google Authenticator vám dáva ďalší dôvod, prečo si nechať starý mobil o čosi dlhšie. Svojim používateľom poskytuje dodatočnú ochranu kont pomocou silného dvojstupňového overovania.

Nevýhodou (ale zároveň potrebným prvkom) je, že Google Authenticator funguje len na konkrétnom zariadení, takže prístup k nemu nezískate pri používaní iného zariadenia. Výnimkou nie je ani prechod na nový mobil, pri ktorom je potrebné schválenie na tom starom.

Ako riešenie sa ponúka používanie iných aplikácií, ktoré podporujú jednoduchší prístup k údajom na pôvodnom zariadení, avšak nemusia byť rovnako bezpečné či spoľahlivé.

Nastavovanie bez stresu

Vývojári v súčasnosti poskytujú niekoľko spôsobov, ako si uľahčiť prechod na nové nastavenie. V prípade Apple ide napríklad o aplikáciu Quick Start, ktorá vám dovolí automaticky nastaviť nový mobil podľa nastavení v tom starom – jedinou podmienkou je mať obidva kúsky poruke. Rovnaký princíp sa dá použiť pri prenose súborov a aplikácií.

Aj Google má podobný nástroj pre Android, ktorý sa dá navyše využiť aj v prípade, že používate eSIM. Rôzne aplikácie navyše poskytujú prenos súborov a nastavení aj naprieč rôznymi operačnými systémami.