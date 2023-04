Ako správne sadiť kríčkové paradajky? Dôležitá je nielen zálievka, ale aj ďalší faktor

Kríčkové paradajky sú jedny z najmenej náročných rastlín na pestovanie. Môžete pritom zvoliť ľubovoľný postup – buď ich zasadíte zo semiačka vnútri a neskôr presadíte do zeminy pred domom, alebo si kúpite hotovú rastlinku, ktorú stačí rovno zasadiť. Vďaka svojej nenáročnosti sa hodia do záhonu, skleníka aj na balkón.

Paradajkám trvá približne 60 až 100 dní, kým na nich vyrastú plody vhodné na zber. Ten vykonávame na konci leta až začiatku jesene.

Ako vyzerá správny zber paradajok? Týmto krokom urýchlite ich dozrievanie

Napriek tomu, že ide o populárny druh zeleniny, mnohí pestovatelia dodnes zápasia s nevhodnými podmienkami, ktoré dokážu pokaziť klíčenie a rast paradajok. Neraz k tomu prispieva aj nesprávne polievanie.

Pozrite sa s nami na najčastejšie prešľapy, ktoré vám bránia získať vytúženú úrodu paradajok.

Polievanie

Paradajky by ste týždenne mali polievať 2,5 až 3 centimetrami vody na 30 centimetrov pôdy. V zásade platí, že počas dňa by mala byť ich pôda vlhká, ale nie premočená. Ďalšiu zálievku vykonávame, keď vyschne.

Počas horúcich dní polievajte paradajky častejšie a s polievaním sa poponáhľajte najmä vtedy, keď stonky začnú klesať a listy opadávať.

Pestovanie vnútri

Ako sme už spomínali, pri pestovaní zo semiačka je obľúbené sadenie do kvetináča v interiéri a následné presadenie do záhrady alebo na balkón po vyklíčení. Paradajky milujú teplo a svetlo, takže sa hodia aj na okenný parapet.

Semiačko zasaďte do kvetináča so šírkou približne 7,5 centimetra, do ktorého pridajte kompost bez obsahu rašeliny. Na vrch môžete uložiť tenkú vrstvu perlitu. Semiačka následne polejte a zakryte vrch kvetináča priesvitnou potravinárskou fóliou, ktorá zadrží unikajúcu vlahu.

Vyklíčené paradajky treba presadiť do priestrannejšieho kvetináča alebo záhonu po tom, ako im narastie druhá sada lístkov.

Správne načasovanie

Semiačka paradajok ideálne vysádzame medzi februárom a aprílom, no nič sa nestane, ak tento termín premeškáte. Druhá príležitosť sa poskytuje v máji až júni, no treba počítať s tým, že zarodia neskôr.

So zberom začíname po dozretí plodov, ktoré sú sýto červené. Zvyčajne tak robíme v období medzi júlom až októbrom.

Teplota pôdy

Paradajky milujú nielen teplé ovzdušie, ale aj teplú pôdu, ktorú im môžete dožičiť pomocou priesvitnej fólie, ako sme uviedli vyššie, alebo prikrytím látkou. Rastlinky sú citlivé na zmeny teploty, preto pri presádzaní z interiéru do exteriéru sa uistite, že ich sadíte do pôdy s približne rovnakou teplotou.