Biden budúci týždeň oznámi kandidatúru do volieb v roku 2024

Vo štvrtok večer o tom informoval denník The Washington Post (WP) odvolávajúc sa na tri zdroje oboznámené s jeho plánmi. Bidenov tím by mal podľa WP v utorok zverejniť video oficiálne ohlasujúce jeho kandidatúru.

Zdroje, ktoré si želali zostať v anonymite, varovali, že oficiálne ohlásenie Bidenovej kandidatúry sa ešte môže oneskoriť.

Biden už mesiace naznačuje, že sa plánuje uchádzať o opätovné zvolenie, avšak svoju kandidatúru zatiaľ formálne neoznámil. Počas svojej návštevy Írska pred zhruba týždňom avizoval, že sa tak stane čoskoro. „Povedal som vám, že mám v pláne znova kandidovať,“ vyjadril sa pred novinármi.

Agentúra DPA poukazuje na to, že vzhľadom na Bidenov vysoký vek sa objavujú námietky, či je najvhodnejším kandidátom, aj vo vnútri jeho Demokratickej strany. V súčasnosti 80-ročný Biden by mal na konci svojho druhého funkčného obdobia 86 rokov. Bol by tak výrazne starší, než ktorýkoľvek iný prezident USA v dejinách.

Bidenov tím sa podľa agentúry AFP s oficiálnym oznámením jeho kandidatúry neponáhľa, keďže na rozdiel od očakávaného ostrého nominačného boja medzi republikánmi, nemá demokrat Biden vo svojej strane vážnejšieho vyzývateľa.

O post šéfa Bieleho domu sa uchádza aj exprezident Donald Trump (76), ktorého Biden porazil v predošlých voľbách v roku 2020.