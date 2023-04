Rusko odvolalo veliteľa svojej Tichomorskej flotily

Krajiny G7 zvažujú zavedenie zákazu na väčšinu vývozu do Ruska

DNES - 20:16 Zahraničné

Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta údajne zvažuje, že zakáže väčšinu vývozu do Ruska, a to v snahe zvýšiť tak ekonomický tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina za to, že vedie vojnu na Ukrajine.