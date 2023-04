Slávna herečka zoči-voči medveďom: Medvedica s dvomi malými prerušila natáčanie filmu

Natáčanie najnovšieho filmu Halle Berry museli prerušiť, pretože na scénu vtrhla rodina čiernych medveďov. Hviezda Catwoman v súčasnosti pracuje na množstve nových projektov, vrátane pripravovaného hororu Never Let Go, ktorý sleduje rodinu, ktorú roky prenasleduje zlý duch. Rodina vo filme roky lipla na svojom tajomstve, no keď sa jedno z ich detí spýta, či je to zlo vôbec skutočné, strhne sa desivý boj o prežitie.

Herečka by si tiež mala zahrať v trileri od Netflixu Our Man From Jersey po boku Marka Wahlberga, ktorý nakrúcala v Chorvátsku, a v akčnom thrilleri Maude Vs Maude po boku Angeliny Jolie.

Halle Berry zdieľala na sociálnej sieti krátke video obrovskej medvedice, ktorú, potulujúc sa po okraji lesa, nasledujú dve medvieďatá. Hviezda video pomerne pokojne okomentovala: „Keď sa na tvojej scéne objaví medvedica a jej deti!"

Severoamerické čierne medvede pochádzajú z USA a Kanady. V prípade tohto druhu nie je príliš vysoká pravdepodobnosť, že zaútočia na ľudí tak ako zúrivý medveď hnedý.

750 000 čiernych medveďov v USA zabije v priemere menej ako jednu osobu ročne, čo znamená, že muži vo veku 18-24 rokov majú 167-krát vyššiu pravdepodobnosť, že spáchajú vraždu, píše portál DailyStar.

Podľa North American Bear Center je väčšina útokov medveďa čierneho len obrannou reakciou v prípade, že sa ľudia dostanú príliš blízko.