Šteňa rozhrýzlo spiacemu mužovi palec, zachránilo mu tak nohu aj život

64-ročný David Lindsay bol zdesený, keď zistil, že mu jeho pes takmer odhryzol palec na nohe. Neskôr však zistil, že mu tým zachránil život.

Muž pochádzajúci z Cambridge pokojne spal na gauči, kým ho nezobudil výkrik jeho ženy. Po tom, čo vošla do miestnosti, zakričala, že mu šteňa žuje palec na nohe. Na mieste palca uvidel krvavý pahýľ.

Ukázalo sa, že 7-mesačné šteňa použilo jeho palec namiesto žuvacej hračky a hrýzlo mu ho tak, až sa zlomil a ostal visieť. Pár nemohol uveriť, že najlepší priateľ človeka zaobchádzal s mužovým palcom na nohe ako s hračkou.

Manželka mu rýchlo prst obviazala a odviezla ho do nemocnice, kde sa dozvedel, že v dôsledku uhryznutia má infekciu. Počas deviatich dní, ktoré musel zostať v nemocnici, mu lekári intravenózne podávali antibiotiká, aby zabránili rozšíreniu infekcie do kostí.

Napriek všetkému sa ukázalo, že tieto nepríjemnosti boli vlastne dobré. Viedli totiž k šokujúcej diagnóze.

Vďaka tomu muž s cukrovkou zistil, že má úplne znecitlivenú nohu. Následné CT vyšetrenia odhalili, že má zablokované dve tepny. Ak by sa tento problém neriešil, hrozila by mu dôsledku nedostatočného prietoku krvi do oblasti nohy jej amputácia.

Inými slovami, vďaka strate palca na nohe nestratil nohu. Lindsay sa odvtedy naučil vidieť vtipnú stránku situácie. Smeje sa na to, že pes vyciciaval jeho problém.