Hlas-SD vyzýva na dofinancovanie zvýšených nákladov za energie pre ambulancie

Podpredsedníčka strany Zuzana Dolinková pripomenula, že kompenzácia zvýšených nákladov bola podmienkou pre uzatvorenie zmlúv medzi ambulanciami a zdravotnými poisťovňami.

„Napriek tomu, že tento problém mala vyriešiť kompenzačná schéma pomoci po dohode s ministerstvom hospodárstva, dodnes sa tak nestalo. Nejaká schéma pomoci síce existuje, avšak drvivá väčšina ambulantných lekárov ňou prepadla,“ skonštatovala. Podotkla, že bez pomoci štátu ambulancie nie sú schopné zvýšené náklady znášať, pričom pre mnohé z nich sú likvidačné. Upozorňuje, že niektoré ambulancie môžu preto zatvoriť alebo v nich budú vyberať poplatky od pacientov.

Podľa Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR je pomoc pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nevyhnutná, pretože zvýšené ceny nemajú z čoho uhradiť. „Keďže sú platení z rozpočtu pre zdravotníctvo prostredníctvom zdravotných poisťovní,“ doplnila. Potvrdila, že predstavené schémy pomoci zo strany rezortu hospodárstva veľkému množstvu poskytovateľov nepomohli.

„Prvá výzva z roku 2022 vôbec nezasiahla spektrum poskytovateľov v ambulantnej sfére. Druhá výzva na rok 2023 poskytla veľkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ako sú laboratória a zobrazovacie vyšetrovacie metódy, pomoc v hodnote 150 eur pri zvýšení preddavkov na 10.000 eur, takže aj túto pomoc považujem za nulovú,“ skonštatovala ASL. Dodala, že navýšenie cien energií rieši prostredníctvom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR.

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) pre TASR ozrejmil, že od posledného januárového stretnutia so zástupcami ministerstva hospodárstva sa rokovania neposunuli. „Momentálne nám však v súvislosti s touto problematikou ponúkol pomocnú ruku štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Michal Palkovič,“ ozrejmila výkonná riaditeľka ZAP Naďa Trenčanská Bedušová.

ZAP podľa jej slov aktuálne pripravuje zber dát, ktoré by slúžili ako podklad pre čo najpresnejšie určenie objemov odberov energetických komodít v ambulantnom sektore, ktoré by sa následne mohli preniesť do finančného vyjadrenia. „Na príprave dát by sme mali aktívne spolupracovať s vyššími územnými celkami a ministerstvom zdravotníctva, no následne bude potrebná aj účasť rezortu hospodárstva a distribučných spoločností,“ spresnila. Doteraz majú vyzbierané dáta z Bratislavského kraja.