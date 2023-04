Svrček: K vetovanému zákonu o diaľniciach máme argumenty, chceme ho presadiť

V reakcii na veto zo strany prezidentky Zuzany Čaputovej to vo štvrtok povedal jeden z autorov návrhu Miloš Svrček (Sme rodina). Spolu s predsedom Národnej rady (NR) SR Borisom Kollárom (Sme rodina) je v súčasnosti na pracovnej ceste v Číne.

„Tento zákon prešiel veľkou ústavnou väčšinou. My sme sa v tejto ťažkej politickej situácii spojili politické spektrum, aby sme vedeli rýchlejšie stavať diaľnice,“ zdôraznil Svrček. Za novelu v Národnej rade (NR) SR v marci hlasovalo 137 poslancov.

Hlava štátu v utorok (18. 4.) vetovala novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Argumentovala aj tým, že priamym dôsledkom prijatého zákona by bolo vylúčenie ekonomickej kontroly zo strany Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií (MF) SR. Časová úspora získaná vypustením ekonomického hodnotenia vo fáze prípravy projektovej dokumentácie stavby diaľnice by podľa prezidentky nebola primeraná možným negatívnym vplyvom na verejné financie.

„Staviame 30 rokov diaľnicu do Košíc, lebo máme zviazané ruky. Aj Útvar hodnoty za peniaze sa bude môcť do toho vyjadriť, ale nie šesťkrát,“ zdôraznil Kollár s tým, že vrátenie zákona do parlamentu rešpektuje, ale hnutie Sme rodina sa bude snažiť urobiť všetko pre to, aby veto prelomilo.

Svrček uviedol, že ÚHP nepríde o žiadne kompetencie. „Prečítam si pripomienky pani prezidentky, ale určite sa prihlásim do rozpravy, lebo máme argumenty na to, aby sme vedeli oponovať prezidentskej kancelárii,“ podčiarkol. Zmeny v zákone sú podľa neho potrebné, aby sa na Slovensku rýchlejšie stavala infraštruktúra.