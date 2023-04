Republika žiada o zverejnenie oficiálneho zámeru reformy územnej správy

Je presvedčené, že verejnosť si v tak závažnej veci zaslúži transparentnú komunikáciu, nie hádanky. Hnutie to uviedlo pre TASR v reakcii na pripravovanú reformu územnej správy. Požaduje tiež celospoločenskú diskusiu.

„V princípe sme za optimalizáciu územnosprávneho členenia SR, najmä za zníženie počtu okresov a zníženie počtu krajov, napríklad na 3+1 alebo 4+1,“ konštatuje hnutie.

Zdôrazňuje však, že takáto zmena si vyžaduje serióznu celospoločenskú diskusiu, rovnako tak komunikáciu s mestami a obcami. Hnutie je zásadne proti tomu, aby sa zásadná zmena pretláčala narýchlo, pol roka pre voľbami. Pripomína tiež, že vláda nemá dôveru parlamentu ani občanov.

„Treba si uvedomiť, že zmena počtu krajov môže nastať najskôr v roku 2026, keď budú nové krajské voľby. Dovtedy je teda dosť priestoru na serióznu diskusiu, nie rýchlo pečené riešenia,“ odkázalo hnutie.

MV SR pripravuje návrh reformy verejnej správy. Zameraná má byť na okresné úrady, prenesený výkon štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy a dvojstupňovej úrovne správy miest Bratislavy a Košíc. Východiská návrhu zatiaľ nie sú známe, rezort o nich rokoval na marcových zasadnutiach komisie pre reformu verejnej správy so zástupcami združení samospráv. Reforma je podľa rezortu stále v internej fáze príprav a do konca aktuálneho volebného obdobia nie je v pláne jej realizácia ani posunutie do legislatívneho procesu.

Návrh rezortu kritizovali už niektoré politické subjekty, ale aj Únia miest Slovenska. Považuje za nevyhnutnosť otvoriť tému reformy spravovania štátu v nových podmienkach. Súčasný systém pokladá za nevhodný a obmedzujúci. Zdôrazňuje však potrebu koncepčného riešenia, nie čiastkového. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger vyhlásil, že reforma verejnej správy si vyžaduje čas a pri jej tvorbe by nemali vzniknúť chyby, ktoré by následne v praxi spôsobili nepríjemnosti. Verejnú správu by dal reformovať samosprávam, ak by mal tú kompetenciu.