Toto by ste mali robiť, keď stretnete medveďa: Tipy, ktoré vám zachránia život

Každý, kto sa zvykne pohybovať v lesoch a horách, musí rátať aj s rizikom stretu s divou zverou. Aj keď sa ľudí obvykle boja, medvede môžu byť to najhoršie, na čo v lese natrafíte. Aby ste sa vyhli zbytočnej konfrontácií, mali by ste byť v prírode vždy opatrní. Len málokedy dochádza k fatálnym stretom medzi medveďom a človekom, no vždy by ste mali byť v strehu a držať sa niekoľkých dôležitých zásad. Tu je niekoľko užitočných rád, ako sa správať a ako reagovať, keď stretnete medveďa.

Väčšinou medveď nechce útočiť

To je prvá vec, ktorú si treba uvedomiť. Medvede môžu byť nanajvýš zvedavé, ale väčšinou sa ľudí boja. Dôležité však je, nedávať medveďovi zámienku, aby útočil. Z hľadiska prevencie sú najdôležitejšie dve veci: udržujte si od medveďa odstup a neľakajte ho, ak si vašu prítomnosť nevšimol.

Dajte najavo, že ste človek, nie korisť

Ak stretnete medveďa, mali by ste zostať v pokoji a hovoriť tichým hlasom, ale tak, aby vás medveď počul. Snažte sa tiež mierne hýbať rukami, ale vždy pokojne, ticho a neagresívne. Takto by mal medveď pochopiť, že nie ste korisť, ale človek. Pamätajte tiež, že keď sa medveď postaví na zadné nohy, nie je to prejav agresie, ale len zvedavosti.

Opatrne so zvukmi

Vo všeobecnosti platí, že zachovať pokoj je najlepší spôsob, ako reagovať na medveďa. Krik alebo náhly pohyb totiž môže medveďa vystrašiť a potom nasleduje útok. Nikdy tiež nenapodobňujte zvuky medveďa a nevydávajte vysoké výkriky. Medveď často reaguje pri obrane zavýjaním, zívaním, slintaním, vrčaním, zatínaním čeľustí a nastražením uší.

Postarajte sa o deti

Ak ste na prechádzke aj s deťmi, je pravdepodobné, že budú reagovať krikom alebo prudkými pohybmi. Je dôležité ich okamžite chytiť a držať ich blízko seba. Upozornite ich, aby nekričali. Medveď si môže tieto zvuky pomýliť s krikom koristi a vtedy začínajú problémy.

Kráčajte v skupinách

Ak na túru idete vo väčšej skupine, najmä v oblasti, kde je známy výskyt medveďov, výrazne tým znížite riziko napadnutia medveďom. Skupina robí oveľa väčší hluk a vydáva oveľa silnejšie a nepríjemné pachy, a tak sa divé zvieratá vrátane medveďov budú od vás držať ďalej.

Robte sa väčšími

Nekričte, nekopte a nemali by ste ani zúrivo mávať rukami. Radšej sa postavte na vyššie položené miesto, aby bol medveď nútený vás pozorovať zdola.

Zabráňte kontaktu s jedlom

Medveďovi nesmiete umožniť prístup k vašej potrave. Medveďa to len povzbudí, aby vás sledoval a hľadal ešte viac potravy. Zhorší to tiež situáciu aj pre ostatných turistov, ktorí idú za vami. Tiež by ste nemali z chrbta púšťať svoj batoh. Ten by totiž mohol poskytnúť ochranu vášmu chrbtu.

Ak je medveď nehybný, ustupujte

Nikdy pred medveďom neutekajte. Dokáže totiž bežať veľmi rýchlo a je malá šanca, že mu utečiete. Nikdy tiež medveďovi nestojte chrbtom, ale ustupujte pomaly, ideálne bokom. Tak sa vyhnete riziku zakopnutia a dokážete sledovať pohyb zvieraťa.

Nelezte na stromy

Toto je veľmi zlý nápad. Napriek svojej obrovskej hmotnosti dokážu medvede ľahko vyliezť na stromy. Lezenie na strom vám preto nijako nepomôže.

Venujte najväčšiu pozornosť medvedici s mláďatami

Buďte obzvlášť opatrní, ak uvidíte samicu s mláďatami. Nikdy sa k nim nepokúšajte priblížiť. Pravdepodobnosť útoku sa výrazne zvyšuje, ak vás samica vníma ako nebezpečenstvo pre svoje mláďatá.