Klimek: Nemám nádej na reformu dlhovej brzdy v súčasnom volebnom období

S reformou dlhovej brzdy bol podľa Klimeka spojený politický tlak bývalého koaličného partnera, strany SaS, aby bola spojená s daňovou brzdou. To je ale podľa neho v ideologickom rozpore s konceptom dlhovej brzdy. Návrh novely zákona o rozpočtovej zodpovednosti je v Národnej rade (NR) SR už vyše dva roky, odvtedy sa však jeho prerokovanie opakovane posúva na neskôr.

Ďalší štátny tajomník rezortu financií Ľuboš Jančík uviedol, že urobili jeden z posledných pokusov na oživenie reformy dlhovej brzdy. Nebol však úspešný.

„Ideálne nastavenie bolo, že dlhovú brzdu opravíme a výdavkové limity dáme do ústavného zákona tak, aby si to nemohol meniť kto chce a kedykoľvek chce. Na 99 percent je jasné, že toto volebné obdobie sa nebude prijímať ústavný zákon o oprave dlhovej brzdy a o zavedení výdavkových limitov,“ priblížil s tým, že v takom prípade návrh nechajú v parlamente ako poklad do budúcnosti.

To, že by poslanci nestihli schváliť zmeny v zákone o dlhovej brzde v tomto volebnom období, negatívne zhodnotil predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ján Tóth.

„Bola by to zlá správa, pretože výdavkové limity by mali byť zosynchronizované s dlhovou brzdou. Dlhovú brzdu tu máme už desať rokov. Vieme, čo sa dá v zákone zmodernizovať. Treba ho zosúladiť s výdavkovými limitmi. Aj tie by mali byť ústavne ukotvené. Ak by to nenastalo, dlhová brzda bude menej funkčná,“ zdôraznil vo štvrtok na stretnutí s novinármi.