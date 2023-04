Premiér: Slovensko v roku 2022 plnilo maastrichtské fiškálne kritériá

„Slovensko plní maastrichtské kritériá, za rok 2022 má deficit 2,04 % v porovnaní s (maastrichtskou) hranicou 3 %. Zároveň má Slovensko dlh pod hranicou maastrichtských kritérií na úrovni 57,8 % HDP. Jasne sa teda potvrdilo, že nie je pravda, že rozvraciame verejné financie. A nie je ani pravda, že bohapusto zadlžujeme občanov Slovenskej republiky,“ spresnil Heger.

„Tzv. štrukturálny deficit, ktorý vyjadruje pravidelné príjmy a výdavky štátu, sme za roky 2021 a 2022, teda za roky našej vlády, dosiahli v histórii Slovenska najnižší. Napriek tomu, že sme sa nachádzali vo výrazných krízach, boli sme pri štrukturálnych výdavkoch veľmi zodpovední a dostali sme Slovensko do lepšej kondície, ako to robili vlády pred nami. A to napriek tomu, že vládli v dobrých rokoch,“ podčiarkol Heger.

Zo Správy o deficite a dlhu SR, ktorú vo štvrtok zverejnil ŠÚ SR, vyplýva, že deficit verejnej správy SR sa v minulom roku znížil o viac ako polovicu na 2,23 miliardy eur, čo predstavovalo 2,04 % HDP. Verejný dlh ku koncu roka dosiahol 63,38 miliardy eur alebo 57,8 % HDP.