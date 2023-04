Demokrati: Zásadná reforma sa nezvykne ohlasovať v závere volebného obdobia

Pre TASR to uviedol podpredseda strany Demokrati Miroslav Kollár. Reagoval tak na pripravovanú reformu z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR.

„Takáto zásadná reforma sa nezvykne ohlasovať a už vôbec nie spúšťať v závere volebného obdobia. Navyše skúsení reformátori vedia, že reforma územnej samosprávy sa nikdy nezačína prezentáciou mapy,“ skonštatoval Kollár.

Dokončenie reformy verejnej správy a nová regionálna politika bude podľa neho jednou z nosných tém programu strany. Detaily chce predstaviť pri prezentácii jednotlivých programových pilierov.

MV SR pripravuje návrh reformy verejnej správy. Zameraná má byť na okresné úrady, prenesený výkon štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy a dvojstupňovej úrovne správy miest Bratislavy a Košíc. Východiská návrhu zatiaľ nie sú známe, rezort o nich rokoval na marcových zasadnutiach komisie pre reformu verejnej správy so zástupcami združení samospráv. Reforma je podľa rezortu stále v internej fáze príprav a do konca aktuálneho volebného obdobia nie je v pláne jej realizácia ani posunutie do legislatívneho procesu.

Návrh rezortu kritizovali už niektoré politické subjekty, ale aj Únia miest Slovenska. Považuje za nevyhnutnosť otvoriť tému reformy spravovania štátu v nových podmienkach. Súčasný systém pokladá za nevhodný a obmedzujúci. Zdôrazňuje však potrebu koncepčného riešenia, nie čiastkového. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger vyhlásil, že reforma verejnej správy si vyžaduje čas a pri jej tvorbe by nemali vzniknúť chyby, ktoré by následne v praxi spôsobili nepríjemnosti. Verejnú správu by dal reformovať samosprávam, ak by mal tú kompetenciu.