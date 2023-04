Facebook vám možno dlhuje peniaze. Títo ľudia majú nárok na odškodné

Ak ste si založili účet na sociálnej sieti Facebook v období od 24. mája 2007 do 22. decembra 2022, spoločnosť Meta, ktorá Facebook vlastní, vám možno dlhuje peniaze.

Ako informuje tlačová agentúra AP, spoločnosť Meta sa dohodla na vyplatení 725 miliónov dolárov za urovnanie hromadnej žaloby, podľa ktorej spoločnosť neoprávnene zdieľala údaje používateľov so spoločnosťou Cambridge Analytica. Právnici poznamenávajú, že ide o vôbec najväčšie vymáhanie v rámci hromadnej žaloby týkajúcej sa ochrany osobných údajov.

Súčasní alebo bývalí používatelia Facebooku môžu podávať žiadosti prostredníctvom webovej stránky do 25. augusta. Presná suma, ktorú používatelia dostanú, bude závisieť od počtu predložených žiadostí.

Pojednávanie je v súčasnosti naplánované na 7. septembra, keď by mal sudca schváliť konečné podrobnosti vyrovnania. Ak nebudú podané ďalšie odvolania, ktoré by prípad zdržali, súd vyrovnanie schváli a odškodné by malo byť ľuďom vyplatené čo najskôr.

Nárok na odškodné majú len obyvatelia USA

Každý, kto žil v USA a mal účet na Facebooku od 24. mája 2007 do 22. decembra 2022, môže podať žiadosť, aj keď jeho účet nie je aktívny. Vo formulári , ktorého vyplnenie online trvá niekoľko minút, je potrebné uviesť meno, adresu a e-mail spojený s účtom, ako aj dátum posledného použitia, ak už účet nie je aktívny.

Vyrovnanie môže byť vyplatené rôznymi spôsobmi. Žiadatelia si môžu vybrať predplatenú kartu, priamy vklad na bankový účet alebo platbu prostredníctvom digitálnych aplikácií. Podľa informácií na stránke sa používatelia môžu tiež vzdať nároku na vyrovnanie, čo by im umožnilo zachovať si práva na zapojenie sa do prípadných budúcich súdnych sporov, ktoré sa týkajú prípadu Cambridge Analytica.

Spoločnosť Meta v decembri súhlasila s urovnaním sporu a ukončila tak roky trvajúcu právnu bitku v súvislosti s odhalením, že Facebook umožnil prístup k údajom približne 87 miliónov používateľov politickej poradenskej spoločnosti Cambridge Analytica. Firma použila osobnostný kvíz na získanie informácií o používateľoch a ľuďoch, s ktorými boli na Facebooku v kontakte.

Vedenie prezidentskej kampane Donalda Trumpa údajne spolupracovalo so spoločnosťou Cambridge Analytica aj pri cielení reklám na konkrétne skupiny používateľov pred prezidentskými voľbami v roku 2016. Zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg v roku 2018 novinárom povedal, že spoločnosť urobila chybu, keď dôverovala tvorcom aplikácií tretích strán, ako je Cambridge Analytica, a neurobila viac pre to, aby zabezpečila, že údaje používateľov nebudú zneužité.