Vážna nehoda: Auto po náraze skončilo na streche

Ťažké zranenia utrpel 70-ročný vodič z okresu Sobrance, ktorý v stredu (19. 4.) popoludní narazil autom do betónového mostíka. Do nemocnice ho transportovali leteckí záchranári. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Muž viedol auto zn. Hyundai Tucson po ceste v obci Bunkovce smerom na obec Nižná Rybnica. „Pravdepodobne nevenoval dostatočnú pozornosť pri vedení vozidla, prešiel s ním do protismernej časti vozovky vľavo v smere svojej jazdy, kde zišiel do priekopy a následne narazil do betónového mostíka,“ uvádza polícia s tým, že auto sa po náraze prevrátilo na strechu.