Nad Kyjevom sa objavil tajomný záblesk, podľa NASA nešlo o satelit

Záblesk spustil sirény varujúce pred vzdušným náletom.Tento záblesk mohol byť podľa ukrajinských predstaviteľov spôsobený satelitom amerického Úradu pre letectvo a vesmír (NASA) pri jeho vstupe do atmosféry Zeme.

„Podľa predbežných informácií bol tento fenomén spôsobený vesmírnym satelitom NASA padajúcim k Zemi,“ uviedol náčelník kyjevskej mestskej vojenskej správy Serhij Popko na sociálnej sieti Telegram. NASA však uviedla, že predmetný satelit je stále na obežnej dráhe Zeme.

Podľa Popka bola „jasná žiara“ pozorovaná na oblohe nad Kyjevom okolo 22.00 h miestneho času (21.00 h SEČ). Následne sa spustil systém varujúci pred vzdušnými náletmi, no vzdušná obrana sa nezaktivizovala.

Better video of the thing went off the skies in Kyiv pic.twitter.com/fYmLDxb4Kt