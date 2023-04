Nevpustite Putina, odkázala Johannesburgu ukrajinská lauerátka Nobelovej ceny

Romancovová je šéfkou mimovládnej ľudskoprávnej organizácie Centrum pre občianske slobody (CCL), ktoré vlani získalo Nobelovu cenu mieru. Vládu Južnej Afriky v stredu vyzvala, aby Ukrajine ukázala, jej na nej záleží.

V prípade uskutočnenia cesty Putina do Juhoafrickej republiky sa Johannesburg bude musieť zaberať zatykačom, ktorý na šéfa Kremľa v marci vydal Medzinárodný trestný súd (ICC) za vojnové zločiny na Ukrajine v súvislosti s nezákonnými deportáciami detí. Ako signatár Rímskeho štatútu, ktorým sa ustanovil ICC, je totiž Juhoafrická republika povinná Putina zadržať a postaviť pred súd.

„Pre nás je Juhoafrická republika miestom, kde ľudia bojujú za slobodu, za rovnosť, za dôstojnosť,“ uviedla Romancovová na brífingu pre médiá v Johannesburgu. V prípade, že by tam Putin prišiel a nebol by zatknutý, bolo by to „veľkým sklamaním“, dodala.

Romancovová zároveň naznačila, že by sa ruský prezident mohol zúčastniť na summite BRICS-u prostredníctvom platformy Zoom či vyslať tam miesto seba niektorého z ministrov, na ktorého nie je vydaný zatýkací rozkaz ICC. Skupina rozvíjajúcich sa ekonomík BRICS združuje Brazíliu, Čínu, Indiu, Juhoafrickú republiku a Rusko.

Johannesburg odmietol odsúdiť ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu, ktorá Rusko na medzinárodnej politickej scéne do značnej miery izolovala – s tým, že chce zostať neutrálny a v záujme skončenia vojny uprednostňuje dialóg.

Romancovová, ktorá prišla do Juhoafrickej republiky ako súčasť delegácie zloženej z akademikov a neziskových organizácií, sa stretla s vysokými predstaviteľmi juhoafrického ministerstva zahraničných vecí. Stretnutie s vládnucou stranou Africký národný kongres (ANC) sa však zorganizovať nepodarilo, približuje AFP.