Heger: Žaloba EK je dôsledkom toho, že sa v tomto roky nič nedialo

V reakcii na aktuálne rozhodnutie EK obrátiť sa na Súdny dvor Európskej únie to po stredajšom rokovaní vlády skonštatoval dočasne poverený premiér Eduard Heger.

Šéf povereného kabinetu zároveň zdôraznil, že EK ocenila súčasné vedenie štátu za kroky, ktoré podniklo v tejto oblasti. „Dobre si uvedomujú, že to nie možné vyriešiť hneď, rovnako aj to, že do intenzity riešenia vstúpila aj pandémia a energetická kríza, ktorej sme museli čeliť. No rozumiem, že i tak, vzhľadom na danú situáciu, musia mať kritický postoj,“ dodal dočasne poverený premiér.

Poslanec Európskeho parlamentu (EP) Peter Pollák starší a poslanec Národnej rady SR Peter Pollák mladší však kritiku smerujúcu k vedeniu rezortu školstva namierili aj na ministrov v aktuálnom volebnom období. „Tak ako ostatní, ani ministri Gröhling a Horecký v tejto veci neurobili absolútne nič, a to aj napriek tomu, že v programovom vyhlásení vlády mali presný návod, čo majú urobiť,“ uviedol europoslanec, ktorý si myslí, že za posledných osem rokov, odkedy vedie v tejto EK voči Slovensku konanie, neprišiel žiadny systémový krok, ktorý by situáciu zmenil.

Pollák mladší upozorňuje, že za nečinnosť hrozia SR nielen pokuty, ale aj prehlbovanie problému rómskej komunity. Obaja preto vyzvali súčasného ministra školstva Horeckého, aby začal konať. „Aby zastavil zbytočnú pokutu, ktorá nad nami visí za dlhoročné pochybenia a aby zastavil diskrimináciu, ktorá kradne rómskym deťom ich budúcnosť,“ zdôraznil Pollák mladší.

EK viedla od roku 2015 konanie voči SR za nedostatočné riešenie segregácie Rómov v školách. V roku 2019 adresovala SR odôvodnené stanovisko. V súčasnom rozhodnutí obrátiť sa na súd v Luxemburgu komisia konštatuje, že SR síce urobila viacero opatrení, považuje ich však za nedostatočné.