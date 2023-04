Hlas-SD žiada ministerstvo vnútra, aby zverejnilo všetky podklady k plánovanej reforme územnej správy

Ak tak neurobí, strana je pripravená iniciovať mimoriadny parlamentný výbor pre verejnú správu. Uviedla to podpredsedníčka Hlasu-SD a nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR Denisa Saková.

Pripomenula, že vláda prišla v decembri o dôveru parlamentu a nemá potrebné kompetencie na prijímanie zásadných krokov. Napriek tomu podľa jej slov rezort vnútra pripravil návrh na zmeny pri územnom členení. „Ide prekresliť územnosprávne členenie SR bez analýzy, bez diskusie a bez účasti samospráv,“ podotkla Saková. Podčiarkla potrebu prijímania takýchto dokumentov na základe riadnej diskusie a konsenzu. Kritizovala pritom prístup vlád Igora Matoviča (OĽANO) a Eduarda Hegera k samosprávam.

Michal Kaliňák z Hlasu-SD zdôraznil, že aktuálny chaos treba zastaviť, pretože je pokračovaním neistoty, neporiadku a ďalšou destabilizáciou v štáte. Kritizoval návrh rezortu vnútra, z ktorého podľa strany vyplýva zrušenie 33 okresov a štyroch vyšších územných celkov. Kaliňák poukázal aj na viaceré problémy samospráv či vidieka. Do reformy podľa neho treba zapracovať aj tieto súčasné nedostatky. Apeluje však na diskusiu aj s partnermi. Deklaroval, že do budúcna chce strana presadiť odstupňovanie kompetencií, podporiť medziobecnú spoluprácu, zvýšiť príjmy miest a obcí či garantovať ekonomickú a legislatívnu stabilitu. Podčiarkol pritom, že obce a mestá potrebujú od štátu cítiť podporu.

MV SR pripravuje návrh reformy verejnej správy. Zameraná má byť na okresné úrady, prenesený výkon štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy a dvojstupňovej úrovne správy miest Bratislavy a Košíc. Východiská návrhu zatiaľ nie sú známe, rezort o nich rokoval na marcových zasadnutiach komisie pre reformu verejnej správy so zástupcami združení samospráv.

Návrh rezortu kritizovali už niektoré politické subjekty, ale aj Únia miest Slovenska. Považuje za nevyhnutnosť otvoriť tému reformy spravovania štátu v nových podmienkach. Súčasný systém pokladá za nevhodný a obmedzujúci. Zdôrazňuje však potrebu koncepčného riešenia, nie čiastkového. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger vyhlásil, že reforma verejnej správy si vyžaduje čas a pri jej tvorbe by nemali vzniknúť chyby, ktoré by následne v praxi spôsobili nepríjemnosti. Verejnú správu by dal reformovať samosprávam, ak by mal tú kompetenciu.