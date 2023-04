Lavrov vo Venezuele: Je potrebné spojiť sily proti sankciám zo strany Západu

Lavrov v Caracase diskutoval so svojím rezortným kolegom Ivánom Gilom aj o vojne na Ukrajine. Šéf ruského rezortu diplomacie pritom nazval Venezuelu, Nikaraguu a Kubu, ktoré patria medzi spojencov Ruska, za štáty, ktoré „si vybrali svoju vlastnú cestu“. Podotkol, že na všetky tieto krajiny sú – podobne ako na Rusko – uvalené sankcie, ktoré škodia ich ekonomike.

„Je potrebné spojiť sily a zabrániť pokusom o vydieranie a nezákonný jednostranný nátlak zo strany Západu,“ povedal Lavrov na spoločnej tlačovej konferencii s Gilom.

Lavrov na margo vojny na Ukrajine vyhlásil, že Rusko „vyrieši situáciu“ tak, že „dodrží zásady Charty OSN o zvrchovanej rovnosti štátov a princípe nedeliteľnosti bezpečnosti“.

Agentúra AFP pripomína, že ruský minister zahraničných vecí pricestoval do Latinskej Ameriky, kde okrem Venezuely navštívil Brazíliu a má v pláne vycestovať aj na Kubu a do Nikaraguy, ktorých ľavicové vlády majú so Spojenými štátmi napäté vzťahy.