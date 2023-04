Gröhling: Ak majú asistenti v školách pokračovať, musia ich financovať z rozpočtu

Za jeden školský rok majú podľa bývalého šéfa rezortu školstva a poslanca Národnej rady SR Branislava Gröhlinga minúť všetky eurofondové peniaze na asistentov. Tvrdí, že ak majú asistenti a podporné tímy na školách pokračovať, musia byť financovaní zo štátneho rozpočtu.

„Ak sa minú eurofondy, na ďalšie roky ostáva len štátny rozpočet. A tam ministerstvo plánuje také nízke financovanie asistentov zo štátu, že v septembri 2024 zrejme polovica z asistentov skončí,“ konštatuje na sociálnej sieti bývalý minister školstva. Ako uviedol, v školskom roku 2023/2024 pôjde z eurofondov na podporné tímy asi 200 miliónov eur (spolu so štátnymi zdrojmi je to asi 236 miliónov). „Minie sa tak celá alokácia na tento účel naraz,“ povedal.

„Keďže sa eurofondové peniaze minú už za jeden školský rok, zvyšné roky môžu byť asistenti financovaní iba zo štátu. Ministerstvo ale na asistentov a podporné tímy plánuje oveľa menšie výdavky,“ povedal Gröhling. Podľa jeho slov zákon v parlamente to potvrdzuje, pričom v roku 2024 ráta štát s podpornými opatreniami za 39 miliónov eur. V roku 2025 to je podľa Gröhlinga 118 miliónov eur a o rok neskôr to bude 149 miliónov eur. „Tieto čísla potvrdzujú, že od septembra 2024 počet asistentov a podporných tímov oproti dnešku rapídne klesne,“ skonštatoval.

Minúť celú alokáciu na asistentov v jednom roku je podľa poslanca parlamentu možnosť, lenže potom by mal aj štátny rozpočet s takýmto niečím počítať. „Aktuálne to vyzerá tak, že síce v septembri tohto roku narastie počet pozícií o tisíc, v septembri 2024 vyše 50 percent týchto zamestnancov na školách pokračovať nebude,“ uzavrel Gröhling.

Ministerstvo školstva pripravuje nový národný projekt na financovanie podporných profesií v školstve, ktorý bude financovaný z nového Programu Slovensko, teda zo zdrojov EÚ. Projekt pomôže udržať pozície školských podporných tímov, pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materských, základných a stredných školách, ako aj školských digitálnych koordinátorov. V projekte sú vyčlenené finančné prostriedky na udržanie súčasných pozícií a zároveň zvýšenie pozícií v školských podporných tímoch a asistentov približne o 1000. Taktiež aj na udržanie súčasných pozícií školského digitálneho koordinátora a postupné rozšírenie tejto pozície na ďalšie školy.