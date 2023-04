Pred Mostom SNP smerom z Karlovej Vsi v Bratislave sa zrazilo auto s električkou, blokovaný je ľavý pruh. Električky v tomto úseku nepremávajú. zdržanie je asi 15 minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.

S kolónou treba počítať na diaľnici D2 pred Tunelom Sitina smerom zo Stupavy, zdržanie je približne 15 minút. Zdržanie od piatich do desiatich minút hlásia vodiči na Rožňavskej a Vajnorskej smerom do centra, na diaľnici D1 pred Prístavným mostom smerom zo Senca do desiatich minút.

Zelená vlna pripomína, že na D2 pri výjazde Lamač smerom na Tunel Sitina je v ľavom pruhu odstavené pokazené auto. Vodiči stratia v kolóne viac ako 40 minút, premávka sa spomaľuje už za Lozornom. Asi desať minút si postoja v kolóne na D2 od Stupavy do Petržalky. Zdržania od desiatich do 15 minút sú hlásené na Bajkalskej, Devínskej či Račianskej ulici.