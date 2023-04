Klimatickí aktivisti chcú budúci týždeň protestmi ochromiť Berlín

Ako uviedli v utorok, demonštrácie chcú ukončiť až vtedy, keď vláda pristúpi na ich požiadavky. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.

Na protestoch sa má zúčastniť približne 800 aktivistov. Už na túto stredu sú naplánované akcie vo vládnej štvrti Berlína. Hovorkyňa skupiny Carla Hinrichsová na tlačovej konferencii uviedla, že od pondelka chcú „pokojne priviesť mesto k zastaveniu“. Detaily akcií vrátane ich lokalít skupina väčšinou vopred nezverejňuje, pretože polícia voči akýmkoľvek nepovoleným protestom ostrom zasahuje.

Posledná generácia žiada, aby bola vytvorená rada, ktorá vypracuje opatrenia vedúce k tomu, že Nemecko bude môcť do roku 2030 ukončiť používanie fosílnych palív, akými sú ropa, uhlie či plyn. Vedci aj politici sú však skeptickí ohľadom toho, či je tento cieľ možné presadiť tak rýchlo.

Na to, aby sa to mohlo podariť, je totiž podľa nich okrem iného nutné do siedmich rokov odstrániť autá so spaľovacími motormi, ako aj všetky plynové a olejové vykurovacie systémy či plynové a uhoľné elektrárne.

Vláda môže podľa Hinrichsovej zastaviť očakávané blokády hlavného mesta, ak vytvorí požadovanú radu alebo predstaví plán na dosiahnutie cieľa obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia oproti hodnotám spred priemyselnej revolúcie. Na základe opatrení na ochranu klímy, s ktorými sa v súčasnosti počíta, sa však podľa vedcov Zem môže otepliť až o 2,8 stupňa Celzia. Tento scenár bude mať za následok častejšie búrky, záplavy, suchá, neúrodu a hladomor.

Policajná odborová organizácia GdP plánované protesty aktivistov ostro kritizovala. Zastupujúci predseda GdP Alexander Poitz uviedol, že početné sily budú mať za úlohu „zabrániť narušeniam čoraz radikálnejšie konajúcej skupiny aktivistov alebo čo najviac obmedziť ich následky“. Zahŕňať to bude aj ochranu kritickej infraštruktúry, dodal. Apeloval tiež na dôsledné potrestanie aktivistov v prípade, že spáchajú trestné činy.