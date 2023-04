Palkovič poukázal na nutnosť zdieľania dát ukrajinských pacientov

roblémom je najmä koordinácia s ďalšími sektormi. V utorok to uviedol na tlačovej konferencii štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Michal Palkovič pri príležitosti Subregionálnej konzultácie na vysokej úrovni krajín V4, Moldavska a Rumunska o zdieľaní skúseností a osvedčených postupov medzi krajinami prijímajúcimi ukrajinských odídencov.

Pripustil, že Slovensko zápasí v určitými problémami, najviac s problémom koordinácie. „My máme rezervy najmä v tom, že každý zo sektorov, ktorý na Slovensku je, to vníma zo svojej stránky. Zatiaľ nám chýba niekto, kto by integroval, naozaj koordinoval aspekty nielen zdravotnej starostlivosti, ale aj napríklad duševného zdravia. Je to jedna sféra, na ktorej budeme pracovať veľmi intenzívne, aby sme našli riešenie,“ uviedol Palkovič.

Pripomenul, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z konca februára 2022 prišlo na Slovensko okolo 200.000 občanov Ukrajiny. Štatútom dočasného útočiska disponuje v rámci SR viac ako 110.000 ľudí.

Vzhľadom na to, že sa pravdepodobne treba pripraviť na dlhý konflikt, Palkovič poukázal nielen na potrebu ďalších finančných zdrojov, ale aj na nutnosť riešení situácii vrátane zdieľania dát. Zároveň poďakoval Svetovej zdravotnej organizácii (WHO) za pomoc pri hľadaní týchto riešení.

Tiež oznámil, že na štvrtok inicioval stretnutie so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou s cieľom nájdenia riešenia v súvislosti preplácaním liečby a liekov. Tiež informoval, že sa pracuje aj na cezhraničnej výmene informácií o zdravotnom stave pacientov.

Štátny tajomník českého ministerstva zdravotníctva Jakub Dvořáček uviedol, že v jeho krajine je problém najmä v oblasti pediatrie. „V Českej republike sa nachádza 320.000 utečencov, z toho 100.000 sú deti. Stotisíc detí sa narodí v ČR za rok. To je naozaj obrovský prílev záujmu o zdravotnú starostlivosť v pediatri,“ podotkol.

Riaditeľ WHO pre krízové situácie Gerald Rockenschaub súhlasil, že jednou z výziev, ktorej hosťujúce krajiny čelia, je spolupráca a koordinácia sektora zdravotnej starostlivosti s ďalšími sektormi. Zdôraznil, že WHO bude spolupracovať s ministrami zdravotníctva jednotlivých krajín aj s cieľom zabezpečiť koordináciu údajov pacientov.