Spoznávate tohto muža? Seniorku pripravil o tisíce eur a cennosti

MÁME HO NA KAMERÁCH, NEPOZNÁTE HO? TENTO FALOŠNÝ POLICAJT VYMÁMIL OD SENIORKY TISÍCE EUR Obraciame sa na vás so žiadosťou o pomoc v súvislosti s vyšetrovaním zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva. Podľa doposiaľ zistených informácií neznámy páchateľ telefonicky kontaktoval 77-ročnú seniorku, u ktorej vyvolal nesprávnu predstavu, že je kontaktovaná policajtom, ktorý sa snaží ochrániť jej finančnú hotovosť a cennosti pred podvodníčkou vydávajúcou sa za pracovníčku pošty. Zo strachu o svoj majetok a dôverou, že falošný policajt jej chce pomôcť poškodená postupovala podľa jeho pokynov. Pred jednou z reštaurácií na Seberíniho ulici v Bratislave poškodená odovzdala mužovi v šedom oblečení finančnú hotovosť vo výške 2000 €. Následne taktiež na tejto ulici pred predajňou s ovocím a zeleninou odovzdala rovnakému mužovi hotovosť vo výške 500 € spolu s cennosťami zo zlatého kovu. Potom sa presunula do banky, kde vybrala zo svojho účtu hotovosť vo výške 8 800 €, ktorú odovzdala taktiež tomuto mužovi. Akékoľvek poznatky, ktoré by viedli k zisteniu totožnosti osoby vo videu Vás žiadame oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, alebo osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení. Prípadne nám napíšte formou správy na Polícia SR - Bratislavský kraj