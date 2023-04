Hryzenie mačiek: Takto ich to dokážete odnaučiť

Mačky patria medzi najobľúbenejšie domáce zvieratá, ktoré vás dokážu zahrnúť láskou a vďaka ich šibalstvám sú nekonečným zdrojom zábavy. V niektorých prípadoch však môžu byť mačky až príliš agresívne. Častokrát sa majitelia mačiek stretnú s hryzením, ktorým mačky môžu prejavovať náklonnosť, ale zároveň tak vedia spôsobiť aj nepríjemnú bolesť.

Prinášame vám niekoľko riešení tohto problému, vďaka čomu dokážete mačku odnaučiť tento typ správania. Dokážete si vytvoriť dôverný vzťah s mačkou prostredníctvom socializačných cvičení a hier. S poriadnou dávkou trpezlivosti tento problém odstránite a vytvoríte si s vašim chlpatým miláčikom výborný vzťah.

Používajte hračky namiesto ruky

Najlepšou prevenciou je naučiť mačku od útleho veku, aby sa nezameriavala na ruky svojho majiteľa a hrala sa radšej s hračkou. Mačky potrebujú veľa podnetov, takže ak budú mať hračky, dostatočne ich dokážu zamestnať, aby nemali záujem útočiť na vaše ruky. V prípade, že mačka začne hrýzť do ruky, podajte jej hračku, s ktorou sa môže hrať. Tým jej dáte najavo, že hryzenie hračky je v poriadku, zatiaľ čo hryzenie rúk nie je.

Neučte svoju mačku, aby sa hrala s vašimi rukami

Ak máte mále mačiatko, je zábavné aj rozkošné sa s nim hrať len pomocou rúk. Toto správanie však mačku učí, že ruky sú hračka, a ťažko ju potom presvedčíte o opaku. Riešenie je preto pomerne jednoduché. Neučte mačku hrať sa s rukami, aby ste nepodporovali jej hryzenie.

Pravidlá musia dodržiavať všetci

Žiadny člen domácnosti by sa takto nemal hrať s mačkou. Foto: Julia Pavaliuk/Shutterstock.com

Ak je mačka v rodine s väčším počtom členov, je dôležité, aby všetci reagovali na uhryznutie rovnako. Iba dôsledné správanie všetkých členov rodiny umožní, aby sa mačka nemýlila. Ak budú všetci v rodine dodržiavať rovnaké pravidlá a nebudú tolerovať hryzenie, ľahšie to mačku odnaučíte. To isté platí aj pre návštevy, najmä v čase, keď sú mačky malé a ešte sa učia, ako reagovať na cudzích ľudí.

Nezabudnite na odmenu

Ak sa mačka hrá ústami bez hryzenia, mala by byť odmenená. Takto mačka pochopí, že robí správne a bude mať tendenciu to opakovať. Hovorte na ňu tichým a vyšším hlasom, aby ste jej ukázali, že jej správanie je dobré.

Ak vás mačka uhryzne, netrhajte rukou

Inštinkt nám hovorí, že keď mačka hryzie, mali by sme ruku odstrčiť, ale to je chyba. V skutočnosti gesto odstrčenia ruky spôsobí, že mačka bude pokračovať v hryzení, ako by to robila pri koristi, ktorá sa snaží uniknúť. Namiesto toho by ste mali ruku tlačiť smerom do jej úst. Mačku to prekvapí, pretože takúto reakciu neočakáva a prestane hrýzť.