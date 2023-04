Heger chce zrušiť usmernenie k tranzíciám, upozorňuje iniciatíva Ide nám o život

V utorok na to upozornila iniciatíva Ide nám o život a s tým, že transrodoví ľudia by boli opätovne vystavení protiústavnej praxi nútených sterilizácií a bezpečnosť menšín na Slovensku by tak bola ešte viac ohrozená.

„Od dôveryhodných zdrojov z úradu vlády a ministerstva zdravotníctva vieme, že dočasne poverený minister plánuje zrušiť odborné usmernenie na zjednotenie postupov pri zdravotnej starostlivosti súvisiacej s tranzíciou,“ uviedol zástupca Iniciatívy Roman Samotný. Priblížil, že je to v protiklade s deklarovanou snahou pomôcť LGBTI+ ľuďom, aby sa im na Slovensku lepšie žilo.

„Je na mieste pýtať sa dočasne povereného premiéra a ministra, ako chce po prípadnom zrušení usmernenia zabezpečiť proces právnych tranzícií na Slovensku a ako plánuje predísť jeho úplnému znemožneniu,“ podotkol riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko. Zástupcovia iniciatívy Ide nám o život vyzvali dočasne povereného ministra zdravotníctva na zváženie akýchkoľvek politických a neodborných zásahov, ktoré by mohli smerovať k zrušeniu usmernenia ministerstva zdravotníctva.