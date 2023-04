Súd priznal odškodné pacientovi, ktorému operovali nesprávne koleno. Suma Františka prekvapila

Okresný súd v Nitre v utorok rozhodol v prípade pacienta, ktorému v nitrianskej nemocnici operovali namiesto pravého ľavé koleno. Ako nemajetkovú ujmu má nemocnica zaplatiť pacientovi sumu 6000 eur. Nárok na náhradu za sťažené spoločenské uplatnenie žalobcovi nepriznali. "V prevyšujúcej časti súd žalobu zamietol," uviedla hovorkyňa súdu Lenka Kiradžiev.

Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Poškodený František Rapan sa chce voči nemu odvolať. Od nemocnice žiadal ako nemajetkovú ujmu 65.000 eur, ďalšie peniaze chcel za sťažené spoločenské uplatnenie. So sumou 6000 eur, ktorú mu súd priznal, spokojný nie je. „Nikto neberie do úvahy, že ma odpísali do konca života. Tá výška odškodného, to je katastrofa. Určite sa chcem odvolať,“ povedal Rapan po vyhlásení rozsudku.

Podľa jeho právneho zástupcu Samuela Baránika nemocnica účelovo argumentovala tým, že aj jeho ľavé koleno bolo v zlom zdravotnom stave. „Je to úplne účelová obrana. Operatér nevedel, v akom stave je ľavé koleno, nemali k nemu žiadne informácie, žiadne predoperačné vyšetrenia. Súdy za ujmu na cti priznávajú podstatne vyššie sumy, pričom ujma na cti nie je nezvratný stav. U Rapana sú to štyri roky jeho života a nezvratný zásah do jeho organizmu,“ uviedol Baránik.

Františka Rapana v nitrianskej nemocnici operovali pred štyrmi rokmi. Namiesto pravého kolena pacientovi zoperovali ľavé. Zdravotníci neskôr argumentovali aj tým, že i to bolo v zlom stave. Nemocnica svoje chybu priznala, namietala však výšku škody.