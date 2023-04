Exveliteľ vagnerovcov priznal vraždenie detí a seniorov na Ukrajine

Zábery šíriace sa na sociálnych sieťach údajne zachytávajú bývalého veliteľa ruskej žoldnierskej spoločnosti Vagnerova skupina, ako priznáva, že zabil päť- či šesťročné dievča na Ukrajine. V pondelok o tom informoval portál britskej televízie Sky News.

Video, na ktorom sa niekdajší bojovník z Vagnerovej skupiny priznáva k vražde, zverejnila ruská ľudskoprávna organizácia Gulagu.net.

Bývalý vagnerovec uvádza, že dievča strelil do hlavy.

"She's a little kid, 5 or 6 years old. I took a killshot. We were told to let no one out"



Russian project Gulagu net published a video with the confessions of two convicts, ex-commanders of Wagner PMC subdivisions - Azamat Uldarov and ex convict Aleksey Savichev.



They admit to… pic.twitter.com/X1cNpM0Rr6