Ako zmraziť domáce hranolčeky: Takto vždy dosiahnete dokonalú chuť a textúru

Domáce hranolčeky sú vždy skvelým doplnkom k hamburgeru, pečenému mäsu, syru a v podstate k akémukoľvek jedlu. Dokonca sú výborné aj samé o sebe.

Avšak čas potrebný na ich nakrájanie a smaženie vás môže odradiť od ich prípravy, najmä počas rušných dní. Nemusíte však míňať peniaze na mrazené hranolčeky z obchodu, stačí si ich pripraviť a zmraziť doma. Tak kedykoľvek budete ma chuť, si ich budete môcť len vybrať.

Ako pripraviť hranolčeky na zmrazenie?

Príprava nie je zložitá - vystačíte si s pár krokmi. Najskôr v obchode, na trhu či v pivnici vyberte čo najčerstvejšie zemiaky. Potom ich stačí už len nakrájať, blanšírovať a zmraziť. Krájanie a zmrazenie je každému jasné, ale čo je to blanšírovanie a ako sa to robí?

Blanšírovanie

Blanšírovanie je proces tepelnej úpravy, ktorý sa často používa pred zmrazením zeleniny. Pre zemiaky je to dôležité z niekoľkých dôvodov. Po prvé, kvôli vysokej vlhkosti majú zemiaky tendenciu meniť textúru a po zmrazení bez predchádzajúceho blanšírovania sa stanú vláčne a zrnité. Navyše, ak sa surové zemiaky zmrazia, môžu po rozmrazení černieť.

Pripravte si ľadový kúpeľ - naplňte veľkú misku vodou a ľadom. Potom priveďte vodu v hrnci do varu. Je užitočné mať ľadový kúpeľ neďaleko variacej sa vody, aby ste mohli zemiaky do nej ľahko preniesť.

Kým sa voda začne variť, nakrájajte zemiaky na takú veľkosť a tvar, aký uprednostňujete. Šúpanie pred krájaním je voliteľné.

Keď je voda pripravená, vhoďte zemiaky do hrnca. Varte ich len pár minút. Následne ich vložte do ľadového kúpeľa.

Správne zmrazenie hranolčekov

Zemiaky vyberte z ľadového kúpeľa a osušte ich čistou utierkou alebo papierovými utierkami. Uložte ich na silikónovú podložku alebo plech vystlaný papierom na pečenie. Musíte sa pri ukladaní vyhnúť tomu, aby sa navzájom prekrývali.

Vložte plech do mrazničky a nechajte ho tam aspoň hodinu, kým nie sú zemiaky úplne zmrazené. Následne premiestnite hranolčeky do nádoby odolnej voči mrazu alebo do vrecúška na mrazenie. Takto zmrazené ich môžete uchováva až šesť mesiacov.