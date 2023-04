Šéf OSN vyzval znepriatelené strany v Sudáne na okamžité ukončenie bojov.

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vyzval v pondelok bojujúce strany v Sudáne, aby "okamžite ukončili nepriateľské akcie, obnovili pokoj (zbraní) a začali dialóg v záujme vyriešenia krízy" v krajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Akákoľvek „ďalšia eskalácia“ konfliktu medzi sudánskou armádou a polovojenskými jednotkami môže podľa šéfa OSN byť „zničujúcou pre celú krajinu i okolitý región“.

Vlna násilia, ktorá v Sudáne prepukla v sobotu, pretrvávala v pondelok už tretí deň a počet jej obetí presiahol sto, píše AFP.

K násiliu došlo po niekoľkých týždňoch mocenských bojov medzi dvoma generálmi, ktorí sa chopili moci po prevrate v roku 2021 - hlavným veliteľom sudánskej armády a šéfom vojenskej junty Abdalom Fattáhom Burhánom a jeho zástupcom, generálom Mohamedom Hamdanom Dagalom. Ten stojí na čele vplyvných polovojenských Síl rýchlej podpory (RSF).

„Počas víkendu som hovoril s oboma sudánskymi vodcami a aktívne sa zapájam (do riešenia krízy) spolu s Africkou úniou, Ligou arabských štátov i ďalšími lídrami v regióne,“ povedal Guterres s tým, že „humanitárna situácia v Sudáne bola krehká už aj predtým a v súčasnosti je katastrofálna“.

„Vyzývam všetkých, ktorí majú vplyv na situáciu v (Sudáne), aby ju využili v prospech mieru; podporili úsilie o ukončenie násilia, obnovili poriadok a vrátili sa na cestu vedúcu k (demokratickej) tranzícii,“ uviedol ďalej Guterres.

O situácii v Sudáne plánuje v pondelok rokovať za zatvorenými dverami aj Bezpečnostná rada OSN, pripomína AFP.

Napätie medzi oboma stranami eskalovalo v posledných mesiacoch. Príčinou je spor o to, akým spôsobom by mali byť RSF integrované do armády a kto by mal na tento proces dohliadať. Je to kľúčový prvok rozhovorov o finalizácii dohody, ktorá by v Sudáne po vojenskom prevrate v roku 2021 opäť nastolila civilnú vládu.