Výhodné dodávky lacnej elektriny pre domácnosti sú zabezpečené, tvrdí Hirman

DNES - 15:08

Bratislava Správy » Ekonomické

Dodávky lacnej elektriny pre slovenské domácnosti nielen na tento rok, ale až do roku 2027 sú zabezpečené, a to vďaka memorandu so Slovenskými elektrárňami (SE).

Uviedol to pre TASR dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman, v reakcii na pondelkové vyjadrenia predstaviteľov opozičnej strany SaS. „Na rozdiel od memoranda podpísaného Richardom Sulíkom sme v ňom ochránili aj záujmy občanov, štátu a Slovenského plynárenského priemyslu. V prípade, keby boli dodávky znížené pre neskoršie spustenie tretieho bloku v Mochovciach, tak budú zo strany SE finančne kompenzované. To, čo dnes na tlačovom brífingu tvrdil Sulík, je zavádzanie a nepochopenie textu dodatku memoranda,“ priblížil Hirman. Zdôraznil, že netreba šíriť paniku a strašiť ľudí ani v prípade zásob plynu. „Zásoby máme už v tejto chvíli dostatočné na to, aby sme dokázali zvládnuť ďalšiu vykurovaciu sezónu. Je kontraproduktívne predkladať neodborné a nekvalifikované opatrenia, ktoré by na trh priniesli nestabilitu, tak ako to robí strana SaS,“ dodal dočasne poverený minister hospodárstva. Predseda SaS Richard Sulík a podpredseda SaS Karol Galek, ktorí boli v tomto volebnom období vo vedení Ministerstva hospodárstva SR, v pondelok na brífingu uviedli, že vláda pri nákupe lacnej elektriny pre obyvateľov zlyhala. Nepodpísala Európskou komisiou (EK) schválenú záväznú zmluvu so SE na lacnejšiu elektrinu pre domácnosti, ale podpísala nezáväzný dodatok k nezáväznému memorandu so SE, ktorý bude treba dať opäť schváliť EK. „Nič nebránilo novému ministrovi hospodárstva, aby podpísal ostrú zmluvu, s ktorou súhlasili SE a ktorú odobrila aj EK. Lenže to sa nestalo. Naopak, k nezáväznému memorandu minister hospodárstva Karel Hirman vyjednal nezáväzný dodatok k memorandu. Sme v podstate tam, kde sme boli pred rokom. Dodatok hovorí, že tento rok SE nedodajú šesť terawatthodín (TWh) lacnejšej elektriny pre všetky domácnosti, ale iba 2,7 TWh, teda o 60 % menej,“ priblížil Sulík. Zdieľať tento článok na Facebooku