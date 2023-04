SaS: Vláda pri nákupe lacnej elektriny pre domácnosti zlyhala, nepodpísala zmluvu s SE

Vláda nepodpísala Európskou komisiou (EK) schválenú záväznú zmluvu so Slovenskými elektrárňami (SE) na lacnejšiu elektrinu pre domácnosti, ale podpísala nezáväzný dodatok k nezáväznému memorandu so SE, ktorý bude treba dať opäť schváliť EK. Uviedli to na brífingu strany Sloboda a Solidarita (SaS) jej predseda Richard Sulík a podpredseda Karol Galek, ktorí boli v tomto volebnom období vo vedení Ministerstva hospodárstva (MH) SR.

„Nič nebránilo novému ministrovi hospodárstva, aby podpísal ostrú zmluvu, s ktorou súhlasili SE a ktorú odobrila aj EK. Lenže to sa nestalo. Naopak, k nezáväznému memorandu minister hospodárstva Karel Hirman vyjednal nezáväzný dodatok k memorandu. Sme v podstate tam, kde sme boli pred rokom. Dodatok hovorí, že tento rok SE nedodajú šesť terawatthodín (TWh) lacnejšej elektriny pre všetky domácnosti, ale iba 2,7 TWh, teda o 60 % menej,“ priblížil Sulík.

Dodatok k memorandu bol podľa Galeka zverejnený v Centrálnom registri zmlúv minulý týždeň, ale podpísaný bol už 8. februára. „Možnosť, že lacnejšia elektrina pre domácnosti by mohla byť dodaná až do roku 2027, je len akousi opciou. Podstatou je krátenie dodávok elektriny v tomto roku, a to až o 60 %. Namiesto šiestich TWh majú SE dodať len 2,7 TWh. Zvyšok bude musieť, bohužiaľ, dokúpiť štátny Slovenský plynárenský priemysel,“ podotkol Galek.

Dodatok k memorandu vo forme novej zmluvy bude podľa jeho slov musieť byť v Bruseli znovu schválený. „Našou obavou je, že toto sa do volieb určite nestihne. Predošlú zmluvu, ktorá neobsahovala žiadne prvky štátnej pomoci, posudzovala EK päť mesiacov. V novej zmluve budú na základe dodatku k memorandu hneď dva prvky štátnej pomoci,“ podčiarkol podpredseda SaS. Obava, že schválenie novej zmluvy sa posunie za horizont volieb podľa neho vytvára obavu, že jej podpis a účinnosť sa posúvajú na neurčito.

„Nateraz máme isté iba to, že SE v tomto roku budú môcť dodať o 60 % menej elektriny. V pôvodnom memorande sa hovorilo, že aj keby nešiel tretí blok v Mochovciach, tak krátenie by mohlo byť maximálne o 5 %, nie o 60 %. Ten zvyšok doplatí štát, teraz vieme o niekoľkých desiatkach miliónov eur,“ upozornil Galek.

„Z tohto dôvodu vyzývame vládu, aby prehodnotila, či je takáto implementačná zmluva pre Slovensko výhodná. A pokiaľ nie, aby sa vrátili z kratšej cesty a zdanili jadrovú elektrinu, ako to umožňuje tzv. dočasný krízový rámec a ako nám to hovorí aj EK,“ doplnil.

SaS tiež podľa Galeka zaujíma, kde elektrina určená pre domácnosti reálne skončila. „Počas každého rokovania s riaditeľom SE, kým sme boli na MH SR, sme boli ubezpečovaní, že elektrina na roky 2023 a 2024 je v plnom objeme pre všetky domácnosti. Zrazu sa dozvedáme, že to tak celkom nemusí byť. Veľmi by nás teda zaujímalo, kde uvedená elektrina reálne skončila,“ dodal Galek.