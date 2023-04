Brazílsky prezident chce zriadiť mierovú skupinu, ktorá ukončí vojnu na Ukrajine

Skupina by podľa neho mala byť zložená z krajín, ktoré sa do tohto konfliktu nezapájajú, píše TASR podľa správ stanice Sky News a denníka The Guardian.

Lula da Silva uviedol, že začiatkom tohto týždňa hovoril o tejto veci aj so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom.

„Myslím si, že si musíme sadnúť za stôl a povedať: 'Už toho bolo dosť, začnime sa rozprávať', pretože vojna nikdy nepriniesla ani neprinesie ľudstvu žiadny úžitok,“ povedal brazílsky prezident počas nedeľnej návštevy Abú Zabí, metropole Spojených arabských emirátov.

Lula da Silva nedávno kritizoval Spojené štáty aj Európsku úniu za to, že poskytujú zbrane a inú podporu Ukrajine od vtedy, ako ju Rusko vlani vo februári napadlo. Sky News pripomína, že Nemecko začiatkom roka podľa medializovaných správ vyzvalo Brazíliu, aby Kyjevu taktiež dodala zbrane, čo však Lula da Silva odmietol.

Brazílsky prezident v nedeľu zopakoval svoje tvrdenie, že rozhodnutie začať vojnu „spravili dve krajiny“, čím podľa Sky News zrejme pripísal časť viny Ukrajine. Dodal, že ukončiť konflikt bude ťažšie, keďže bude potrebné presvedčiť viac krajín.