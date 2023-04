Pri streľbe na narodeninovej oslave prišli o život štyria ľudia

K streľbe došlo v sobotu krátko po 22.30 h miestneho času počas narodeninovej oslavy. Ďalšie podrobnosti úrady neuviedli s odvolaním sa na prebiehajúce vyšetrovanie.

Podľa neoficiálnych informácií bolo pri streľbe zranených najmenej 20 ľudí.

Miestny pastor Ben Hayes pre agentúru AP povedal, že väčšina obetí sú tínedžeri, keďže k násilnému činu došlo na narodeninovej oslave narodenín 16-ročného chlapca.

Podľa televíznej stanice WRBL sa oslava konala v tanečnom štúdiu Mahagony Masterpiece Dance Studio, ktorého okolie polícia uzavrela.

„Dnes ráno smútim s ľuďmi z Dadeville a so svojimi spoluobčanmi v Alabame. Násilné trestné činy NEMAJÚ v našom štáte miesto,“ napísala na Twitteri guvernérka Alabamy Kay Iveyová.

Dadeville má približne 3000 obyvateľov a leží asi 70 kilometrov severovýchodne od Montgomery, hlavného mesta Alabamy.

Dejiskom streľby bolo v sobotu večer aj Louisville, najväčšie mesto v štáte Kentucky, kde niekto strieľal do ľudí na ulici. O život prišli dvaja ľudia, štyri osoby previezli so zraneniami do nemocnice, jedna z nich je v kritickom stave.

Podľa neziskovej organizácie Gun Violence Archive (GVA) bolo tento rok v Spojených štátoch zaznamenaných 163 prípadov masovej streľby, pri ktorých boli zranené alebo zabité najmenej štyri osoby s výnimkou páchateľa.

V USA s približne 330 miliónmi obyvateľov je v obehu asi 400 miliónov kusov zbraní. Snahy o sprísnenie kontroly ich získania a držby už roky narážajú na odpor republikánov, zarytých obhajcov ústavného práva nosiť zbrane.