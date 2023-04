Eurokomisia odkázala Poľsku a Maďarsku, že jednostranné obchodné konanie je neprijateľné

Hovorca EK tak reagoval na oznámenia Varšavy a Budapešti, ktoré v sobotu zakázali dovoz obilia a ďalších potravín zo susednej Ukrajiny, aby tak ochránili svoj poľnohospodársky sektor. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

„Sme si vedomí oznámení Poľska a Maďarska týkajúcich sa zákazu dovozu obilia a iných poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny,“ uviedol hovorca vo vyhlásení zaslanom médiám prostredníctvom e-mailu. „V tomto kontexte je dôležité zdôrazniť, že obchodná politika patrí do výlučnej právomoci EÚ, a preto sú jednostranné opatrenia neprijateľné,“ pokračoval.

„V takýchto náročných časoch je zásadné koordinovať a zosúladiť všetky rozhodnutia v rámci EÚ,“ dodal hovorca.

Ukrajinský vývoz obilia smeruje cez Európsku úniu do iných krajín, odkedy dovtedy tradičné čiernomorské vývozné trasy zablokovala ruská invázia. Veľké množstvo tohto obilia, ktoré je lacnejšie ako to, čo sa dopestuje v krajinách EÚ, však z dôvodu rôznych logistických prekážok uviazlo v stredoeurópskych krajinách. Nepokračovalo tak do blízkovýchodných či afrických krajín, pre ktoré bolo pôvodne určené.

Táto skutočnosť negatívne ovplyvnila (znížila) ceny aj odbyt miestnych poľnohospodárov, čo viedlo k ich protestom a v Poľsku dokonca aj k odstúpeniu ministra poľnohospodárstva.

Poľsko a Maďarsko patrili v marci k niekoľkým európskym krajinám, ktoré požiadali Európsku úniu, aby zakročila voči zvyšujúcemu sa dovozu ukrajinského obilia a repky.

V sobotu obe krajiny oznámili, že sa rozhodli zakázať dovoz obilia a ďalších potravín zo susednej Ukrajiny, aby tak ochránili svoj poľnohospodársky sektor. Oba zákazy majú platiť do 30. júna.

Poľský minister poľnohospodárstva Robert Telus v nedeľu povedal, že zákaz Varšavy bol nevyhnutný na to, aby „EÚ otvorila oči a uvedomila si, že sú potrebné ďalšie rozhodnutia, ktoré umožnia, aby sa plodiny z Ukrajiny dostali ďalej do Európy a nezostali v Poľsku“.