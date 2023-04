Tieto chyby pri nastupovaní do lietadla neopakujte – spomaľujete tým odlet

Proces pred odletom z letiska do vytúženej destinácie je pomerne komplikovaný, no pre pravidelných cestovateľov už automatický. Najprv treba zaregistrovať batožinu, a potom už len stačí počkať, kedy vyhlásia váš let. Následne sa vydáte k bráne, kde vás už čaká niekoľko kontrol a nakoniec v letiskovej hale počkáte na nástup do lietadla.

Keďže túžba po vycestovaní je na letisku enormná, mnohých to láka rozbehnúť sa k bráne hneď ako ju vyhlásia. Pilot známy zo sociálnych sietí Patrick Smith však hovorí o tom, že presne tento krok treba spomaliť. Má totiž vplyv na celkové meškanie letu.

„Keď vyhlásia, že váš let je pripravený na nastupovanie, odolajte pokušeniu postaviť sa a utekať do radu,“ uviedol Smith v rozhovore pre portál eShores, z ktorého cituje britský Mirror.

„V minulosti ľudia zostali sedieť, až kým nevyhlásili ich rad alebo sedadlo. Dnes, keď vyhlásia prípravu na nástup, naraz sa postaví dvesto ľudí, ktorí sa zhromaždia okolo pultu a blokujú priechod pre cestujúcich, ktorí majú prednosť. Ľudia si musia doslova preraziť cestu do lietadla,“ pokračuje Smith.

Pilot ďalej podotýka, že ide o zbytočné náhlenie sa za niečím, čo vás v konečnom dôsledku aj tak nedostane skôr do lietadla. „Naopak – už aj tak zdĺhavý proces nastupovania sa týmto ešte predĺži,“ tvrdí Smith.

Rezervujte si sedadlo

Pokiaľ ide o samotné cestovanie lietadlom, podľa Smitha je oveľa pohodlnejšie rezervovať si sedadlo podľa vlastného výberu ako spoľahnúť sa na úsudok leteckej spoločnosti.

„Čím dlhší je let, tým dôležitejší je správny výber sedadla,“ podotýka pilot. „Ak je vašou jedinou požiadavkou čo najviac ušetriť, veľmi pravdepodobne skončíte na strednom sedadle. Pri každom viachodinovom lete preto odporúčam investovať do vlastného výberu sedadla.“

Samotný výber si dobre premyslite – každé lietadlo má totiž inak rozmiestnené uličky a sedadlá.