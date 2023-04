Šéf Vagnerovcov vyvolal rozruch úvahami o konci vojny na Ukrajine

Rusko by podľa neho malo deklarovať, že dosiahlo všetky stanovené ciele tzv. "špeciálnej vojenskej operácie", ako Kremeľ nazýva mohutnú agresiu voči svojmu susedovi.

Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA s tým, že Prigožin zverejnil svoje tvrdenia v podobe blogu ešte v piatok, ale širšej pozornosti sa im však dostalo až teraz.

„Pre (ruskú) štátnu moc a spoločnosť je dnes nevyhnutné urobiť veľkú bodku za špeciálnou vojenskou operáciou,“ napísal majiteľ vagnerovcov, ktorého slová zverejnili aj viaceré ukrajinské médiá.

Ideálnym spôsobom, ako celú záležitosť uzavrieť by podľa neho bolo „oznámiť koniec špeciálnej vojenskej operácie a deklarovať, že Rusko dosiahlo všetky svoje stanovené ciele“. A podľa Prigožina by to vlastne bola aj pravda, pretože „v istých aspektoch sme ich naozaj aj dosiahli“.

Rusko spustilo masívnu vojenskú agresiu voči Ukrajine vlani vo februári. Plán na rýchle obsadenie Kyjeva a zrejme aj celej Ukrajiny mu síce nevyšiel, ale podarilo sa mu obsadiť rozsiahle oblasti na východe a juhu Ukrajiny. Ruský postup sa však medzičasom už prakticky zastavil, respektíve spomalil na minimum, zatiaľ čo Ukrajincom sa podarilo oslobodiť časť okupovaných území.

V súčasnosti sa čaká na možnú veľkú ukrajinskú protiofenzívu, ktorá by mohla prísť už v priebehu najbližších týždňov.

Prigožin vo svojom blogu varoval, že „situácia na fronte sa môže pre Rusko po začiatku protiofenzívy zhoršiť“. Rusi podľa neho preto nemajú inú možnosť, než sa „zakopať“ a ubrániť svoje doterajšie pozície.

Takáto taktika by však podľa agentúry DPA neznamenala naplnenie ruských vojnových cieľov, ktoré zahŕňajú úplné dobytie štyroch oblastí Ukrajiny: Luhanskej, Doneckej, Zaporožskej a Chersonskej.

Šef vagnerovcov, ktorí sa v súčasnosti angažujú najmä v ťažkých bojoch o východoukrajinské mesto Bachmut, však napriek úvahám o konci vojny odmieta akékoľvek rokovania, ktoré by mohli viesť k tomu, že by Kremeľ musel vrátiť Ukrajine už okupované územia.