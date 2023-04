Zelenskyj hovoril s Macronom o jeho návšteve Číny a ocenil podporu Kyjeva

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v sobotňajšom telefonáte s prezidentom Francúzska Emmanuelom Macronom poďakoval za plány Paríža ohľadom "posilnenia dôležitej podpory" v boji proti ruským inváznym silám. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

„Takmer hodinu a pol som sa rozprával s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom...,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach. Dodal, že diskutovali okrem iného o výsledkoch Macronovej nedávnej návštevy Číny. V tejto súvislosti na Twitteri poznamenal, že ocenil „postoj Francúzska ohľadom potreby úplného stiahnutia ruských vojsk“ z Ukrajiny.

Macron po tom, čo minulý týždeň navštívil Čínu, povedal, že Európa by nemala „nasledovať“ ani Washington, ani Peking a nemala by sa nechať zatiahnuť do eskalácie krízy okolo Taiwanu. V stredu svoj postoj obhajoval s tým, že byť spojencom USA neznamená byť ich vazalom.

„Hovorili sme tiež o prípravách na summit NATO vo Vilniuse a jeho očakávaných výsledkoch, najmä čo sa týka zaistenia bezpečnostných záruk pre Ukrajinu ešte pred tým, než sa začlení do Aliancie,“ uviedol ďalej Zelenskyj v tvíte.

Šéfovi Elyzejského paláca sa tiež poďakoval za to, že odsúdil „strašnú, neľudskú popravu ukrajinského vojaka ruskými vojnovými zločincami“.

Záznam brutálnej vraždy muža, ktorý vyvolal na Ukrajine veľké pobúrenie, sa objavil na internete 11. apríla. Údajne na ňom vidno, ako príslušník ruskej armády alebo bojovník proruských formácií odrezáva hlavu ukrajinskému vojakovi. Autenticita záberov zatiaľ nebola potvrdená.