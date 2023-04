Skupina G7 chce znížiť spotrebu plynu a urýchliť rozvoj obnoviteľných zdrojov

Ministri životného prostredia a energetiky skupiny G7 sa dohodli na výzve týkajúcej sa obmedzenia spotreby plynu a zvýšenia výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Takisto chcú urýchliť postupnú redukciu využívania fosílnych palív, nedosiahli však dohodu týkajúcu sa časového harmonogramu konca využívania uhlia, povedala francúzska ministerka energetiky Agnès Pannier-Runacherová v sobotu novinárom.

Ministri energetiky a životného prostredia krajín G-7 sa stretli v severojaponskom meste Sapporo, pričom ich zasadnutie sa koná do nedele (16. 4.). Aktuálne rokujú o spoločnom komuniké, ktoré má načrtnúť podporu najvyspelejších ekonomík sveta pre globálnu energetickú transformáciu.

„Krajiny G7 sa dohodli, že prvou reakciou na energetickú krízu musí byť zníženie spotreby energie a plynu. G7 prvýkrát vo svojej histórii hovorí, že musíme urýchliť postupné ukončovanie využívania všetkých fosílnych palív,“ uviedla Pannier-Runacherová. „G-7 tiež hovorí, že by sa už nemali stavať nové uhoľné elektrárne.“

Skupina G7 sa rozhodla schváliť cieľ „výrazne zvýšiť výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov“, uviedol pre agentúru Reuters zdroj oboznámený s priebehom diskusií.

V predchádzajúcich návrhoch komuniké pre ministerskú schôdzu energeticky chudobné Japonsko presadzovalo podporu investícií do LNG a zemného plynu. Pannier-Runacherová však uviedla, že sa dosiahol kompromis, ktorý „nepriamo znamená, že nemôžeme investovať do prieskumu nových kapacít v oblasti plynu“. Naopak, jadrová energia má podľa nej podporu G7 ako „riešenie pre energetický prechod“ so zabezpečením dodávok.