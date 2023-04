Poľsko venovalo na pomoc Ukrajine už dve percentá HDP

Celková suma vynaložená na tento účel sa odhaduje na 50 miliárd zlotých, čo predstavuje 10,67 miliardy eur, informovala v sobotu tlačová agentúra PAP.

Odvolala sa pritom na vyjadrenie poľskej ministerky financií Magdaleny Rzeczkowskej, ktorá uvedený odhad prezentovala v piatok na pôde Atlantickej rady vo Washingtone.

„Celkové výdavky na Ukrajinu dosiahli až dve percentá nášho HDP, čo predstavuje 50 miliárd zlotých, takže ide o naozaj dôležitú položku v našom rozpočte,“ uviedla ministerka.

Zároveň však zdôraznila, že ukrajinskí utečenci prispievajú do poľského štátneho rozpočtu svojimi daňami, keďže nemajú väčšie ťažkosti pri uplatnení na poľskom pracovnom trhu.

„Samozrejme, že by sme boli radi, keby sa vrátili na Ukrajinu čo najskôr, pretože by to znamenalo, že sa vojna skončila a Ukrajina môže rásť,“ uviedla Rzeczkowska na pôde washingtonského think tanku.