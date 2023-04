Brazílsky prezident v Číne: USA a EÚ musia začať hovoriť o mieri na Ukrajine

USA a ich západní spojenci dlhodobo poukazujú na to, že dodávky zbraní Kyjevu sú nevyhnutné pre to, aby Ukrajina ubránila svoje vlastné územie a obyvateľstvo voči mohutnej vojenskej agresii, ktorú Rusko spustilo vlani vo februári.

„Spojené štáty musia prestať podporovať vojnu a začať hovoriť o mieri, takisto aj Európska únia musí začať hovoriť o mieri,“ povedal Lula da Silva novinárom v Pekingu na záver svojej návštevy Číny, kde sa stretol s prezidentom Si Ťin-pchingom.

Medzinárodné spoločenstvo tak bude môcť „presvedčiť“ šéfa Kremľa Vladimira Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že „mier je v záujme celého sveta“, povedal brazílsky prezident pred odchodom do Spojených arabských emirátov.

Lulova návšteva Číny, hlavného obchodného partnera Brazílie, bola podľa AFP zameraná na posilnenie väzieb s Pekingom. Zároveň mala byť prejavom Lulovej snahy demonštrovať, že „Brazília je späť“ ako kľúčový hráč na medzinárodnej scéne.

Nový brazílsky ľavicový prezident sa v rámci politiky vyvažovania snaží aj o úzke vzťahy s Washingtonom. Vo februári sa stretol v Bielom dome s americkým prezidentom Joeom Bidenom.

Na rozdiel od západných mocností, Čína ani Brazília po invázii Moskvy na Ukrajinu neuvalili na Rusko sankcie a obe tieto krajiny sa snažia zaujať pozíciu sprostredkovateľa mierového urovnania konfliktu.

Lula pred svojou cestou do Číny navrhol vytvorenie skupiny krajín, ktoré by sa spoločne pokúsili sprostredkovať mier na Ukrajine a avizoval, že túto tému prediskutuje s Pekingom. Po stretnutí s čínskym prezidentom brazílsky prezident neuviedol, či so svojím návrhom uspel. Povedal len to, že „je dôležité mať trpezlivosť“ hovoriť s Putinom aj so Zelenským. „No predovšetkým je potrebné presvedčiť krajiny, ktoré dodávajú zbrane a podporujú vojnu, aby prestali,“ domnieva sa Lula.