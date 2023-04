Japonského premiéra Kišidu evakuovali po výbuchu počas návštevy prístavu

Japonská štátna televízia NHK informovala, že premiér je v poriadku a incident si nevyžiadal ani žiadne ďalšie zranenia.

Kišida navštívil prístav, aby povzbudil kandidáta svojej vládnej strany v miestnych voľbách. Podľa miestnych médií došlo zjavne k hodeniu „dymovej bomby“ tesne predtým, ako mal premiér predniesť svoj prejav.

Na mieste činu bola zadržaný muž, ktorý je podozrivý zo spôsobenia výbuchu. Zábery odvysielané televíziou NHK ukázali, ako sa okolo muža zhromaždilo niekoľko policajtov v uniformách aj v civile a tlačili ho k zemi.

Japanese Prime Minister, Fumio Kishida was Evacuated during a Speech at a Fishing Pier in the Wakayama Region after a Person in the Crowd threw what was initially believed to be an “Explosive Device” at the Prime Minister; the Object later turned out be a Smoke Canister/Grenade. pic.twitter.com/ps91HUCMMm