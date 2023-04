Rezort vnútra chce meniť hranice okresov a krajov, zmeniť sa má aj ich počet

Ministerstvo vnútra (MV) pripravuje návrh reformy verejnej správy. Zameraná má byť na okresné úrady, prenesený výkon štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy a dvojstupňovej úrovne správy miest Bratislavy a Košíc.

Reforma má byť založená na rešpektovaní funkčných priestorových väzieb, ekonomických, sociálnych a kultúrno-historických aspektov. „Proces sa aktuálne nachádza vo fáze, keď sme získali prvotné neoficiálne stanoviská od zúčastnených zástupcov záujmových združení samospráv. Oficiálne by sa k tomu mali vyjadriť orgány záujmových združení samospráv v najbližších mesiacoch,“ uviedli pre TASR z tlačového odboru MV.

Komisiu pre reformu verejnej správy tvoria odborníci z praxe, zástupcovia akademickej obce, vybraných ústredných orgánov štátnej správy a zástupcovia strán bývalej vládnej koalície. „Na rokovaniach boli zástupcom prezentované východiská pre návrh reformy verejnej správy aj s podrobnou metodikou a informáciami o zdrojových dátach,“ ozrejmil rezort vnútra.

MV deklaruje, že otázky zástupcov samospráv členovia komisie a odborníci zodpovedali. „Zástupcovia samospráv na stretnutiach oznámili komisii, že oficiálne stanovisko k návrhu bude zrejmé po prerokovaní návrhu na príslušných orgánoch záujmových združení samospráv,“ dodal rezort. „Po doručení oficiálnych stanovísk od záujmových združení ich plánujeme zohľadniť a v ďalšom kroku východiska pre reformu verejnej správy rozšíriť aj o ďalšie aspekty a oblasti,“ skonštatovalo ministerstvo. Konkrétny návrh rezort vnútra nezverejnil, tlačový odbor uviedol, že ide o internú pracovnú verziu.

Návrh reformy kritizuje mimoparlamentná strana Aliancia. Podpredseda strany Szábolcs Mózes na piatkovej tlačovej konferencii uviedol, že podľa návrhu chce rezort zlikvidovať značnú časť samospráv. Tvrdí, že nové prerozdelenie okresov by bolo v nepomere vzhľadom na počet obyvateľov. Mózes priblížil, že návrh ráta aj so zmenou počtu samosprávnych krajov. Aliancia chce reformu verejnej správy, ktorá by napríklad zohľadňovala prirodzené regióny, no predložený návrh nepovažuje za adekvátny.

Otvoriť tému reformy spravovania štátu v nových podmienkach považuje Únia miest Slovenska (ÚMS) za nevyhnutnosť, keďže súčasný systém pokladá za nevhodný a obmedzujúci. Zdôrazňuje však potrebu koncepčného riešenia, nie čiastkového. Kritizuje preto predložený návrh z dielne MV, ku ktorému má viaceré výhrady.

Východiská pre návrh reformy verejnej správy neobsahujú podľa ÚMS priamo súvisiace opatrenia ako je rozdelenie kompetencií, prehodnotenie preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy, potrebné zmeny financovania územnej samosprávy či návrh financovania municipalít (väčších celkov). Považuje to za nevyhnutnú súčasť diskusie o komunálnej i regionálnej reforme.