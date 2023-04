Ryžový papier nepatrí len na jarné rolky. Takto chutne ho ešte môžete použiť

Ryžový papier je číry, jedlý obal vyrobený z ryžovej múky, tapiokovej múky, soli a vody. Zvyčajne sa predávajú sušené a dehydrované. Ryžový papier kedysi neobsahoval tapiokovú múku, takže chvíľu trvalo, kým zmäkol. Dnes sa môže okamžite rehydratovať pár kvapkami vody.

Ryžový papier sa mnohým spája predovšetkým s vietnamskými jarnými rolkami. A keďže sa dá kúpiť v ázijských obchodoch s potravinami, môžete si ich pripraviť aj doma. Ryžový papier si však vyžaduje jemnú ručnú prácu. Takto by ste prácu s ním nemali pokaziť.

Ak chcete rehydratovať ryžový papier, stačí ho ponoriť do vody. Avšak kľúčové je načasovanie. Ak bude ryžový papier ponorený vo vode príliš dlho, tak bude príliš premočený a nepoužiteľný.

Ako teda zabrániť nadmernému namáčaniu?

Nie je to vôbec zložité. Potrebujete misku, ktorá je taká veľká ako ryžový papier, prípadne väčšia, a naplňte ju teplou vodou. Ryžový papier do nej ponorte, rýchlo ho otočte, opäť ponorte a vyberte. Ryžový papier by mal v priebehu niekoľkých sekúnd zmäknúť tak, aby ste ho mohli rolovať a vyrobiť si jarné rolky.

Tradičné vietnamské jarné závitky sa líšia v ingredienciách, ktoré z veľkej časti závisia od regiónu. Vždy však používajte na tenko nakrájané prísady, aby ste jemný ryžový papier nepretrhli. Môžete použiť napríklad uhorky, tofu, mrkvu, bylinky, ako je mäta či bazalka.

Vietnamská pizza

Ryžový papier zažíva vrchol svojej slávy práve na sociálnych sieťach. Užívatelia TikToku sa delia s rôznymi receptmi, v ktorých používajú aj ryžový papier. Jedným z nich je aj jedlo s názvom bánh tráng nướng, známe aj ako vietnamská pizza.

Užívateľka sociálnej sieti TikTik Kylie, ktorá vystupuje po menom @nutritionbykylie, zdieľala recept na toto jedlo.

Na videu je vidieť, ako Kylie najskôr ohreje ryžový papier na panvici, potom naň pridá chilli olej a vajíčko. Na takúto pizzu potom dá cibuľu, majonézu a srirachu. O pár minút je jedlo hotové. Kylie podotkla, že síce ona si to dáva na raňajky, je jedlo vhodné na akúkoľvek časť dňa.