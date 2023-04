SaS aj Sme rodina pôjdu do parlamentných volieb samostatne

V diskusnej relácii TV Joj Na hrane to deklarovali šéf liberálov Richard Sulík a predseda parlamentu i hnutia Sme rodina Boris Kollár.

„Takto sme šli do volieb štyrikrát a pôjdeme aj piatykrát,“ uviedol Sulík. Hnutie Sme rodina nie je podľa Kollára v situácii, aby bolo odkázané na spájanie sa. „Máme vlastný program, táto strana nepotrebuje spájanie, aby sa zachránila,“ povedal.

V súvislosti s legislatívnym návrhom zakazujúcim nedeľný predaj Kollár uviedol, že ho Sme rodina v parlamente nepodporí. Pripúšťa, že by mu neprekážal kompromis, keby boli v nedeľu obchody do určitej hodiny zatvorené. Zdôraznil, že s takým návrhom by „mala prísť vláda pri programovom vyhlásení na začiatku volebného obdobia“. Myslí si, že pred voľbami takéto návrhy len zbytočne polarizujú spoločnosť. Hnutie podľa neho nepodporí ani žiadne „atómovky“, ktoré by mohli rozbiť verejné financie.

Liberáli s prípadným zatvorením obchodov v nedeľu dlhodobo nesúhlasia. „Ide o obmedzenie slobody, či už tých, ktorí chcú predávať, lebo si lepšie zarobia, alebo tých, ktorí chcú nakupovať,“ zdôraznil Sulík. Ide podľa neho o tému, ktorá rozoštváva spoločnosť.

V relácii zopakoval, že rozhodnutie o prípadnom vymenovaní úradníckej vlády je v rukách prezidentky. „Keď sa rozhodne takúto vládu vymenovať, budeme to nielen rešpektovať, ale v parlamentne môže rátať s hlasmi SaS na podporu tejto vlády,“ dodal.

Úradnícka vláda by nezískala podľa Kollára dôveru, nevedela by presadzovať návrhy zákonov a poškodilo by to aj prezidentku, ktorá by za to niesla zodpovednosť. „Vymenovať teraz úradnícku vládu, pol roka pred voľbami, by bol čistý nezmysel,“ zdôraznil.

Diskutujúci sa zhodli na tom, že finančné prostriedky určené z plánu obnovy na výstavbu nemocnice na Rázsochách, nebude možné vyčerpať. Peniaze podľa nich treba rozdeliť regionálnym nemocniciam. Kollár by bol za to, aby štát odkúpil novú bratislavskú Nemocnicu Bory.