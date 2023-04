Fico: Smer stojí za Petrom Kažimírom, je obeťou zneužívania trestného práva na politiku

Tvrdí to šéf Smeru-SD Robert Fico v reakcii na to, že Kažimír bol uznaný za vinného z podplácania.

„Vecne je celá jeho obžaloba vykonštruovaná a postavená na výmysloch udavača Imreczeho. Smer-SD vyjadruje presvedčenie, že guvernér NBS nepodľahne mediálnemu a politickému lynču a bezdôvodne nerezignuje,“ napísal Fico na sociálnej sieti.

Fico tiež kritizuje, že o obžalobe guvernéra sa rozhodlo bez nariadenia pojednávania. Je to podľa neho dôvod „tĺcť“ do Smeru-SD, hoci Kažimír „sa politicky aj ľudsky so Smerom rozišiel už v roku 2018“. Fico zároveň dodal, že obžaloba guvernéra NBS je neudržateľná. „A na hlavnom pojednávaní, ktoré bude musieť byť po podaní opravného prostriedku nariadené o niekoľko mesiacov, opäť vyhorí ako fakľa,“ myslí si.

Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) rozhodol o vine guvernéra NBS Kažimíra z podplácania a vydal 3. apríla trestný rozkaz, v ktorom mu uložil peňažný trest vo výške 100 000 eur. Toto rozhodnutie však nie je právoplatné, pretože Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) už v zákonom stanovenej lehote podal odpor.